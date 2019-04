'Vraagtekens bij prognoses Unilever'

RBC wijst erop dat het bedrijf zelf altijd roept dat onderliggende omzetgroei een topprioriteit is voor de onderneming. In de richtlijnen over 2019 houdt Unilever echter rekening met een omzetgroei die aan de onderkant uitkomt van de afgeven bandbreedte van 3 tot 5 procent. Over 2020 liet Unilever zich in zijn handelsbericht niet uit.

Wel werd de doelstelling voor de brutowinstmarge van 20 procent voor 2020 specifiek herhaald. RBC spreekt daarom van een ietwat vreemde omissie. De kenners wijzen er verder op dat de groei in het eerste kwartaal werd aangejaagd door de divisie home care. Ook buiten de VS en Europa deed Unilever goede zaken.

Mooie beat

RBC hanteert een underperform-advies op Unilever. ING was positief over de cijfers en benadrukte vooral de hoger dan verwachte onderliggende omzetgroei. ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 57,38 euro.

Jefferies (hold) verwacht lichte verhogingen van analistenverwachtingen. Goldman Sachs voorziet ,,beperkte wijzigingen" op basis van de cijfers van Unilever, die al aan de onderkant van de verwachtingen zitten. Bernstein is te spreken over de ,,mooie beat" op het vlak van verkoopvolumes. Citi ziet de voorziene groei van ongeveer 3 procent als enige minpunt.

Het aandeel stond omstreeks 10.15 uur bovenaan in de AEX met een winst van 3,3 procent op 52,44 euro.