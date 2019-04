Beurs: Unilever en Arcadis in trek

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 566,6 punten. De Midkap noteerde echter 0,7% lager op 818,2 punten. De stemming in Parijs (-0,6%), Frankfurt (-0,4%) en Londen (-0,3%) was licht negatief.

Elders waren de beurzen eveneens in mineur. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,8% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond met bescheiden verliezen. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting ruim 0,3% in het rood. Wereldwijd zijn de meeste beurzen morgen trouwens dicht vanwege Goede Vrijdag.

In de AEX was Unilever vanochtend de smaakmaker met een plus van 2,4%. Het levensmiddelenconcern realiseerde in het afgelopen kwartaal een onderliggende omzetgroei van 3,1%. Het concern liet verder weten op koers te liggen voor het behalen van de doelen in 2019.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-2,4%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 1,6% in.

ASML koerste vlak. De beurskoers van de chipmachinefabrikant bleef in toom door berichten over problemen met de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung.

In de Midkap maakte Arcadis een koerssprong van 8,6%. Het ingenieurs- en adviesbureau behaalde in het eerste kwartaal een hogere omzet. Dat had het bedrijf met name te danken aan stevige groei op de Noord-Amerikaanse markt. Ook de winstgevendheid ging omhoog. Analisten spraken van ’sterke resultaten’.

Sportschooluitbater Basic-Fit (-0,6%) zag afgelopen kwartaal de omzet met 29% groeien. De onderneming kreeg er 22 nieuwe sportclubs bij, waardoor het totale bestand groeide tot 651 stuks. Het ledenbestand groeide met 19% tot bijna 2 miljoen abonnees.

Smallcapfonds Sligro (-0,3%) kende naar eigen zeggen een trage start van het jaar. Het groothandelsbedrijf merkte dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Ook speelt mee dat Pasen wat later valt dan vorig jaar.

Bouwconcern VolkerWessels daalde 4,4%. Miljardair Dik Wessels werd in de jaren voor zijn dood ingehuurd om probleemklanten van banken onder druk te zetten, meldt De Financiële Telegraaf.

Beddenverkoper Beter Bed is optimistisch over de hervormingen bij dochter Matratzen Concord. De Duitse keten die een flink aantal winkels sloot kampt nog met de naweeën van een gifschandaal, maar volgens het moederbedrijf zijn onderliggend de eerste positieve ontwikkelingen te zien. Beleggers waren echter nog niet overtuigd, want het aandeel Beter Bed zakte 5,4%.

Lees ook: AFM legt gokbelegging aan ketting

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!