Beurs: Unilever redt de AEX

En dus gaat de AEX-index lunchen met 569,8 punten op het bord, 0,6% meer dan de slotstand van woensdag. De Midkap-index staat juist onveranderd op 824 punten. Elders in Europa is het beeld lang niet zo positief als in Amsterdam: de CAC-40 in Parijs wint 0,2%, de Londense FTSE100 gaat 0,3% achteruit. In Frankfurt staat de DAX tegen de 0,4% hoger. De Aziatische beurzen sloten Witte Donderdag overheersend af met verliezen. In Amerika lijken de belangrijkste indices ook lager te openen.

Waarom de AEX eruit springt? Eén antwoord: Unilever. De voedingsmiddelengigant kwam vanochtend met beter dan verwachte groeicijfers, zegt ABN Amro-handelaar Daam-Martijn van Holst. „En dan wordt ook nog het dividend verhoogd.” Het concern sprak bovendien het vertrouwen uit dat het omzetdoel voor 2020 gehaald gaat worden. Het aandeel wint prompt 3,4%, en omdat het een zwaargewicht is in de hoofdgraadmeter, staat dus prompt de hele AEX in het groen.

De kwartaalcijfers van bedrijven als Unilever zijn voor beleggers ook een stuk belangrijker dan de cijfers over producentenvertrouwen die vandaag naar buiten komen. „Die in Duitsland viel wel tegen”, zegt Van Holst. Vanmiddag volgen er nog vertrouwenscijfers in de Verenigde Staten.

Ver achter Unilever staat ASML op de tweede plaats. De chipmachinefabrikant wordt niet gehinderd door berichten over problemen met de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung en schrijft 1,7% bij. Staalfabrikant ArcelorMittal (-1,2%) is de grootste verliezer onder de hoofdfondsen.

In de Midkap maakt Arcadis een koerssprong van 10,1%. „Een dikke short squeeze”, zegt Van Holst. Het ingenieurs- en adviesbureau behaalde in het eerste kwartaal een hogere omzet. Dat had Arcadis met name te danken aan stevige groei op de Noord-Amerikaanse markt. Ook de winstgevendheid ging omhoog. Analisten spraken van ’sterke resultaten’, en iedere belegger die met een shortpositie had gegokt op slechte resultaten neemt nu dus de benen.

Bij de kleinere fondsen daalt VolkerWessels 2,9%. Miljardair Dik Wessels werd in de jaren voor zijn dood ingehuurd om probleemklanten van banken onder druk te zetten.

Sportschooluitbater Basic-Fit (-1,6%) zag afgelopen kwartaal de omzet met 29% groeien. De onderneming kreeg er 22 nieuwe sportclubs bij, waardoor het totale bestand groeide tot 651 stuks. Het ledenbestand groeide met 19% tot bijna 2 miljoen abonnees. „Een tandje lager dan verwacht”, oordeelt Van Holst.

Smallcapfonds Sligro (-1,1%) kende naar eigen zeggen een trage start van het jaar. Het groothandelsbedrijf merkte dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Ook speelt mee dat Pasen wat later valt dan vorig jaar.

Beddenverkoper Beter Bed is optimistisch over de hervormingen bij dochter Matratzen Concord. De Duitse keten die een flink aantal winkels sloot kampt nog met de naweeën van een gifschandaal, maar volgens het moederbedrijf zijn onderliggend de eerste positieve ontwikkelingen te zien. Beleggers zijn nog niet overtuigd, want het aandeel Beter Bed zakt 5,7% in. Van Holst: „In de regio Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn de resultaten nog altijd zwak.”

