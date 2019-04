'België is groeimotor Sligro

Sligro meldde dat de opbrengsten op eigen kracht in Nederland afgelopen kwartaal met 1,6 procent zijn toegenomen en in België met 6,3 procent. Over de gehele linie vielen de omzetcijfers over het eerste kwartaal wel wat tegen. Het groothandelsbedrijf merkte dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Ook speelt mee dat Pasen wat later valt dan vorig jaar.

Volgens KBC is er geen reden om de eerder door de analisten uitgesproken verwachtingen voor heel 2019 te herzien. Volgens de marktvorser trekt de groei in het tweede kwartaal waarschijnlijk weer wat aan.

Advies

KBC heeft zijn advies nog altijd staan op accumulate, met een koersdoel van 37,50 euro. De analisten denken dat in de huidige aandelenkoers de waarde van de Heineken-deal nog altijd niet volledig is ingeprezen. Sligro en Heineken kwamen in 2017 tot een definitief akkoord over de overname van de groothandelsactiviteiten van de brouwer.

ING-analisten noemen de handelsupdate van Sligro ,,nogal zacht''. ING geeft aan zich met zijn schattingen gebaseerd te hebben op een nogal vage vooruitblik van Sligro. De groothandelaar spreekt nu echter van zwakker consumentenvertrouwen, wat vaak een voorbode is van een afnemende groei in de Foodservice-markt.

Verwachtingen

De kenners verwachten dat de verwachtingen door veel analisten naar beneden worden bijgesteld en dat de koers van het aandeel daardoor onder druk komt te staan. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 38 euro.

Het aandeel Sligro noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur 0,3 procent lager op 32 euro.