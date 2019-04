'Ups en downs in herstel Beter Bed'

De omzet van 97,5 miljoen euro was lager dan verwacht. De regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland had het nog altijd moeilijk en vooral Duitsland stelde opnieuw teleur. De marktkenner heeft wel vertrouwen in het ,,realistische" verbeterplan van Beter Bed. De handelsupdate geeft overigens geen volledig beeld omdat concrete winstcijfers ontbreken.

Een analist van ING concludeert dat het onderliggend in Duitsland nog niet best gaat. Het startpunt voor de overgebleven winkels van Matratzen Concord blijkt lager dan gedacht.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 6,50 euro. ING heeft Beter Bed op zijn verkooplijst staan met een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.45 uur 6 procent lager op 4,42 euro.