Toezichthouder AFM verbiedt binaire opties

Binaire opties zijn opties waarbij beleggers moeten kiezen of de waarde van een grondstof of een aandeel omhoog of omlaag gaat. Bij een juiste keuze krijgt de belegger een vast percentage van de inleg als winst, bij een foute keuze gaat de hele inleg verloren. De risico's zijn daarbij altijd groter dan de verwachte opbrengst. Het zou zelfs onmogelijk zijn om hiermee op de lange termijn winst te maken.

Bij CFD's, of contracts for difference, wordt gerekend op een verschil in waarde tussen een aandeel, grondstof, valuta of index tussen het moment van aankoop en een willekeurig punt daarna. Ook daarbij zijn de risico's onevenredig groot.

De AFM borduurt met een Nederlands verbod voort op het tijdelijk verbod van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Het is overigens de eerste keer dat de AFM zijn zogeheten productinterventiebevoegdheid gebruikt. De nieuwe maatregelen, die gelden voor onbepaalde tijd, treden vrijdag in werking.