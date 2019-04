AFM legt gokbelegging aan ketting

In maart informeerde de waakhond dit te overwegen voor alle opties waarbij beleggers moeten kiezen of de waarde van een grondstof of een aandeel omhoog of omlaag gaat.

De ingreep is bijzonder: het is voor het eerst dat de AFM wat het noemt zijn productinterventiebevoegdheid gebruikt.

De risico's van dat soort opties blijken volgens herhaald onderzoek enorm groot. De waakhond ziet bovendien dat de aanbieders van deze beleggingen bij herhaling hun klanten onvoldoende waarschuwden.

Meermalen heeft de waakhond voor en achter de schermen waarschuwingen geuit, maar gaat nu over tot een verbod.

Bekijk ook: Verkoop binaire opties blijft verboden

De AFM voert tegelijkertijd een beperkingen in voor de handel in zogeheten contracts for difference, CFD’s.

Daarbij wordt gerekend op een verschil in de waarde tussen bijvoorbeeld een aandeel of grondstof tussen het moment van aankoop en een willekeurig punt daarna. Ook daarbij zijn de risico's onevenredig groot voor consumenten die beleggen, vindt de AFM.

De AFM borduurt met deze ingrepen voort op een al tijdelijk ingevoerd verbod van de Europese toezichthouder, de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

Het is overigens de eerste keer dat de AFM zijn zogeheten productinterventiebevoegdheid gebruikt. De nieuwe maatregelen, die gelden voor onbepaalde tijd, treden vrijdag in werking.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.