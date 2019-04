ING verhoogt advies voor Van Lanschot

Amsterdam - ING verhoogt zijn advies voor Van Lanschot Kempen van hold naar buy. De financieel dienstverlener heeft zich de afgelopen jaren met succes gespecialiseerd in vermogensbeheer, terwijl niet-kernactiviteiten zoals kredietverlening zijn afgeslankt. Dat vertaalt zich volgens de kenners in bijzondere kapitaaluitkeringen, vergelijkbaar met het speciaaldividend van 1,50 euro per aandeel vorig jaar.