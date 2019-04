Jongere betaalt zich blauw voor autoverzekering

Dat blijkt uit onderzoek door vergelijkingssite Independer. De premie voor de WA-autoverzekering was vorig jaar 5% hoger dan in 2017. Daarmee was de stijging iets minder hard dan in de twee jaar ervoor. Gemiddeld betaalt een autobezitter €735.

Dubbele kosten

De premie voor de jongste automobilisten steeg met 7%. „Premies voor deze doelgroep stijgen al jarenlang sneller dan die van andere leeftijdsgroepen. Hierdoor hebben zij te maken met zeer hoge premiebedragen. Jongeren tot 24 jaar betalen inmiddels bijna twee keer zoveel als de generaties boven hen”, zegt Coen de Ruiter, directeur van Independer tegen het AD.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook uit minder verzekeringen kiezen. Omdat deze groep een hoger risico kent, sluit een deel van de verzekeraars hen uit.

Duurder dan auto

Voor jonge autorijders kan de verzekering duurder uitvallen dan de auto zelf. „Stel je bent 19 jaar en je koopt een wat oudere Volkswagen GTI. Dan kun je die voor zo’n €1800 wel vinden. Maar de verzekering voor die auto kost je per jaar al gauw €2300.”

Verzekeringspremies worden niet alleen aangepast aan de leeftijd van de eigenaar van de auto, maar ook aan zijn of haar woonplaats. Automobilisten in Groningen betalen een stuk minder dan automobilisten in Zuid-Holland. Ook per adres kan de premie verschillen: wie op een verdieping woont, betaalt soms meer dan een buurman op de begane grond.

Independer verwacht voor dit jaar opnieuw premiestijgingen. „Uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB) van december 2018 blijkt dat WA-verzekeringen nog steeds verliesgevend zijn. Als toezichthouder eist DNB dat verzekeraars hun autoverzekeringen rendabel maken.”

