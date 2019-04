BAM onderdeel van grote Britse deal

Londen - Bouwer BAM is een van de partijen die in het Verenigd Koninkrijk aan de slag gaat met het beschermen van honderdduizenden woningen tegen kusterosie en het buiten de oevers treden van rivieren. Met het totale project van de Britse Environment Agency is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard pond. Welk deel daarvan naar de Britse BAM-dochter vloeit is niet bekend.