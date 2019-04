’Geen nachtvluchten meer op Schiphol’

Jan Jaap de Graeff (l.) en Niels Koeman van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur. Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

De vliegtaks moet gebruikt worden voor de ontwikkeling van synthetische brandstof. Dat schrijft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. De adviezen zijn bedoeld voor de langverwachte Luchtvaartnota.