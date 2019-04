Gedeeltelijke doorstart voor Coolcat

America Today-moeder Retail Beheer is in handen van Coolcat-oprichter Roland Kahn. Hij opende in 1976 zijn eerste kledingwinkel op de Nieuwendijk in Amsterdam. Kahn bezit tegenwoordig ook MS Mode, lingeriemerk Sapph en een omvangrijke vastgoedportefeuille.

Deze maand voert Retail Beheer gesprekken met de verhuurders van de panden waarin de tachtig winkels van Coolcat zijn gevestigd. Afhankelijk daarvan zal duidelijk worden hoeveel vestigingen open blijven. Er wordt ook meer ingezet op verkoop van Coolcat-kleding via internet.

„We hebben willen voorkomen dat de naam CoolCat zou verdwijnen, omdat vooral online blijkt dat het merk nog steeds springlevend is”, zegt Retail Beheer-bestuurder Jaco Scheffers in een toelichting. Hij wil een nieuwe verkoop- en winkelstrategie ontwikkelen.

Bekijk ook: Kledingwinkel CoolCat failliet verklaard

Volgens curator David Bos was het realiseren van de doorstart geen eenvoudige zaak. „Er is een biedingsprocedure gevoerd met meerdere gegadigden. Retail Beheer had uiteindelijk de beste papieren.”

Coolcat telt 1180 medewerkers in Nederland, waaronder veel parttimers. In de komende weken zal duidelijk worden hoeveel werknemers voor het merk kunnen blijven werken.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.