Amerikaans innovatiecentrum vijf jaar in Rotterdam

Voor het CIC was Rotterdam de eerste internationale vestiging. De afgelopen 5 jaar bood CIC Rotterdam plek aan gemiddeld zo’n 250 bedrijven en organisaties. Ongeveer de helft van de bedrijven is een start-up of scale-up, en het aandeel midden-en kleinbedrijf beslaat gemiddeld zo’n 18%, het aandeel corporate bedrijven is 5% en er lopen gemiddeld zo’n 25 investeerders rond. Het resterende deel wordt bezet door non-profit organisaties en freelancers.

Door de bedrijven in de CIC community zijn gezamenlijk 1828 fulltime banen gecreëerd. De sectoren It/tech/software, business consulting en service providers zijn het beste vertegenwoordigd. Het percentage internationale bedrijven - bedrijven die een of meerdere kantoren over de grens hebben - is ongeveer 20%.