Honeywell verhoogt winstverwachting

Voor heel het boekjaar verwacht Honeywell nu een winst per aandeel tussen de 7,90 dollar en 8,15 dollar. Eerder werd nog een bandbreedte tussen de 7,80 en 8,10 dollar afgegeven. Ook over de autonome omzetgroei is het bedrijf positiever dan voorheen.

In de eerste drie maanden van dit jaar boekte Honeywell een lagere omzet en nettowinst dan een jaar eerder, van respectievelijk 6,7 miljard dollar en 1,4 miljard dollar. Die daling is het gevolg van recente afsplitsingen van divisies voor woningbouw en transportsystemen. Als die desinvesteringen niet worden meegerekend, steeg de winst per aandeel met 13 procent.