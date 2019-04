Ook Blackstone wil een bedrijf worden

Formeel is het fonds nu nog een zogeheten PTP, een publiek verhandelbaar samenwerkingsverband. De stap moet het makkelijker maken voor investeerders om aandelen te kopen en daarmee de waarde van de aandelen opjagen.

Twee grote concurrerende investeringsfondsen gingen Blackstone al voor. KKR en Ares Management profiteerden daarmee van een lager belastingtarief.

Ook konden ze door de omvorming worden opgenomen in een beursindex, waarmee ze automatisch in beeld komen bij investeerders in ETF's die gekoppeld zijn aan een index. Het biedt ook administratieve voordelen.