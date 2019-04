Verfproducent PPG kampt met moeilijke markt

De omzet zakte tot ruim 3,6 miljard dollar, van bijna 3,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep hield de branchegenoot van het Nederlandse AkzoNobel 312 miljoen dollar over, waar een jaar terug nog een nettowinst van 334 miljoen dollar in de boeken ging. PPG handhaafde zijn eerder gestelde prognoses voor het hele jaar.