Sigarettenvervanger Philip Morris groeit door

New York - Tabaksreus Philip Morris heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een vijfde meer tabak verkocht voor zijn sigarettenvervanger IQOS. Vooral in Europa kon het bedrijf daar flink mee uitbreiden. Het aantal verkochte sigaretten bleef vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Een neergang in Europa werd door een stijging van de verkopen in Afrika en het Midden-Oosten gecompenseerd.