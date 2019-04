Schlumberger boekt lagere winst

De nettowinst viel met 421 miljoen euro bijna een vijfde lager uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De opbrengsten in Noord-Amerika liepen op jaarbasis met 3 procent terug tot 2,7 miljard dollar. De totale omzet dikte met 1 procent aan tot 7,9 miljard dollar.

Schlumberger houdt er rekening mee dat de investeringen in de exploratie en productie in Noord-Amerika dit jaar met een tiende afnemen. Hogere leenkosten en toenemende druk van beleggers om rendement te leveren zouden daar debet aan zijn. In andere delen van de wereld verwacht Schlumberger juist dat olie- en gasconcerns de investeringen opvoeren om de productie op peil te houden.