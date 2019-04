Opvouwen en wegwezen? Opnieuw fikse deuk in imago van Samsung

De Fold opgevouwen. Het toestel heeft ook een nog een tweede scherm aan de achterkant voor gebruik in dichtgevouwen toestand. Ⓒ Foto: Samsung

De grootste smartphoneleverancier ter wereld Samsung kan de borst opnieuw nat maken. Na de imagoschade -en deuk in de winstcijfers- die de Zuid-Koreaanse electronicagigant in 2016 met de batterijproblemen van de Galaxy Note 7 opliep is er nu ophef over het scherm van futuristische opvouwbare Galaxy Fold.