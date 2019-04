Minder omzet en winst voor uitzender Manpower

De concurrent van Randstad sloot de eerste drie maanden van 2019 af met een omzet van 5 miljard dollar, bijna 9 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee is de daling wel iets minder sterk dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Het hardst liepen de inkomsten terug bij de Noord-Europese activiteiten, waar ook Nederland onder valt, met een terugval van dik 16 procent. Naast lastige marktomstandigheden had het bedrijf ook last van ongunstige wisselkoersen, iets wat voorlopig waarschijnlijk nog even blijft spelen. Verder drukten herstructureringskosten op het resultaat. De nettowinst zakte met bijna 45 procent tot 53,5 miljoen dollar.