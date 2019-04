AmEx profiteert van meer kaartgebruik

New York - American Express heeft in de eerste drie maanden van dit jaar meer omzet in de boeken gezet. Klanten gaven meer uit met hun kaart, maar de creditcardaanbieder haalde ook meer geld op door rente en de kaartbijdrage van klanten. De winst viel wel lager uit omdat de onderneming meer kwijt was aan marketingkosten. Ook moest het bedrijf, ook wel bekend als AmEx, meer uitgeven aan rechtszaken.