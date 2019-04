Column: Klimaat is hot!

Bovendien hebben veel landen zelf geen fossiele reserves, waardoor ze strategisch steeds meer afhankelijk raken van landen waarmee de relatie verre van optimaal is. Dit is dan ook in toenemende mate een reden voor regeringen om een eigen, nationale duurzame energievoorziening op te bouwen; de prijs per MWh van de nieuwste wind- en zonne-energie is inmiddels gedaald tot onder de kostprijs van het bouwen van nieuwe fossiele brandstofcentrales. Kortom: de marktwerking zal haar werk doen en hernieuwbare energie zal fossiel in toenemende mate uit de markt drukken. Hetzelfde beeld wordt zichtbaar in het elektrische vervoer. Steeds goedkopere batterijen leiden tot steeds grotere schaalvoordelen en over twee jaar zullen veel nieuwe elektrische auto’s minder kosten dan een gemiddelde nieuwe benzine- of dieselauto.

Energietransitie nog in de kinderschoenen

Toch zijn we, consument en bedrijfsleven, nog maar net begonnen aan het transformeren van onze wereldwijde energiehuishouding. Het omzetten zal decennia in beslag nemen. Grote en kleine industrieën, maar ook fabriekscomplexen verstoken ruim een derde van onze energiebehoefte. Weer een derde deel wordt geconsumeerd door gebouwen en de bouw. Het laatste deel van de energiebehoefte komt van transport, landbouw en de rest van de economie. Stuk voor stuk sectoren die te maken krijgen met steeds duurdere fossiele brandstoffen, vanwege toenemende schaarste.

Ook zullen sectoren het toenemende risico moeten dragen om te worden ingehaald door de nieuwe technologieën die goedkoper en beter zijn. Want innovatie wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl vooral innovatie een factor is die zo vreselijk belangrijk is voor westerse landen om concurrerend te blijven en banen te behouden. En innovatie is nu juist de drijfveer achter de energietransitie. De winnende bedrijven van morgen (veelal uit de Verenigde Staten en China) zijn allang begonnen de energietransitie in nieuwe businessmodellen te verweven. Europese bedrijven die dit niet doen, lopen het risico een “stranded asset” te worden. De provincie Groningen is een ommekeer aan het maken. De kennis en het bestaande netwerk van gasleidingen kan ook ingezet worden voor een waterstofeconomie (de heilige graal van de energietransitie). Deze ommekeer levert innovatie, kennis en banen, maar zeker ook schone energie.

Klimaat is hot, ook als beleggingsthema

Maar waarom is het klimaat hot? De discussie over klimaat wordt vaak gegijzeld door politici van extreme signatuur. Zelfs de mening van ultra-wetenschappelijke en onafhankelijke onderzoeksinstellingen als NASA , die onomstotelijk vastlegt dat de polen smelten, wordt regelmatig in twijfel getrokken. Feit is ook dat we al decennia lang tweemaal meer CO2 de atmosfeer in werken dan de aarde kan absorberen en dat de gemiddelde temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zal op korte termijn desastreuze gevolgen hebben in de vorm van extreem weer (droogte, stormen, overstromingen), voedseltekorten, massale migratie , economische krimp en sociale ontwrichting.

Dus wie durft het onderwerp klimaat nog te negeren? Voor de laatste twijfelaars: de positieve effecten en synergiën van de energietransitie zijn veel en veel groter dan alleen klimaatverandering afremmen. Het biedt alternatieven voor schaarste en stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en faciliteert de wens onafhankelijk te zijn van ongure staten. Het gaat om innovatie, het verbeteren van onze concurrentiepositie, het behouden van kennisvoorsprong en creëren en behouden van banen.

Kortom, het klimaat is hot: letterlijk en figuurlijk. Met het negeren van dit onderwerp, brand je economisch gezien zeker je vingers; je mist niet alleen de risico’s, maar ook de kansen!

Sebastiaan Masselink is Senior Impact Investment Manager bij ACTIAM