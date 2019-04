'Kalme start Wall Street voor paasweekend'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met kleine uitslagen. Beleggers doen het rustig aan in aanloop naar het extra lange paasweekend. Wall Street is op vrijdag dicht vanwege Goede Vrijdag. Daarnaast wordt nog nagekauwd op cijfers over de Chinese economie en hangt er nog angst boven de markt over meer regulering van bedrijven in de gezondheidszorg.