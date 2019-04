Google beveelt andere browsers aan

Google hoopt dat het met deze stap tegemoetkomt aan eisen van de Europese Commissie. Die vond dat Google te dominant was met Google Search en de Chrome-browser. Die zijn standaard ingesteld op toestellen met het besturingssysteem Android, dat ook van Google is. Ongeveer vier op de vijf telefoons in de wereld draaien op Android.

Google verspreidt binnenkort een update voor Android. Wanneer gebruikers vervolgens naar de Play Store gaan, krijgen ze de alternatieven te zien. Ze kunnen browsers als Firefox, Microsoft Edge en Opera kiezen, en zoekmachines als Qwant, Ecosia en DuckDuck Go. Als een gebruiker een andere zoekmachine kiest, kunnen ze die in Chrome instellen als standaardzoekmachine.