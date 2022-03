Premium Het beste van De Telegraaf

Column: wat president Biden zegt is economische onzin

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Biden tijdens zijn State of the Union, dinsdagavond (lokale tijd). Ⓒ ANP/HH

„Eén manier om inflatie te bestrijden is door lonen te verlagen en de Amerikanen armer maken. Ik denk dat ik een beter plan heb inflatie te bestrijden: verlaag jullie kosten, niet de lonen. Maak meer auto’s en halfgeleiders in de Verenigde Staten. Meer banen waarin je een fatsoenlijk inkomen kunt verdienen in de VS in plaats van afhankelijk te zijn van logistieke ketenen in het buitenland, laten we het in de VS maken. Mijn plan inflatie te bestrijden zal jullie kosten verlagen.” Het bovenstaande is een stukje uit de State of the Union toespraak van Joe Biden woensdagnacht. Het is knap hoeveel economische onzin en tegenstrijdigheid hij in dat kleine stukje tekst wist te proppen.