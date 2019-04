Wall Street hoger richting Pasen

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 26.544 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2906 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 8000 punten.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen gingen in maart met 1,6 procent omhoog op maandbasis, wat de sterkste stijging sinds september 2017 is. Onder meer de verkoop van auto's en kleding zat duidelijk in de lift. In februari gingen de winkelverkopen nog licht omlaag. Daarnaast zijn er gegevens over bijvoorbeeld de uitkeringsaanvragen en de dienstensector in de VS, plus een conjunctuurbarometer van onderzoeksbureau Conference Board.

Pinterest

Digitaal prikbord Pinterest maakte zijn debuut op Wall Street. Het bedrijf plaatste 75 miljoen aandelen tegen een introductieprijs van 19 dollar. Ook aandelen van Zoom, een bedrijf dat software maakt voor virtuele vergaderingen, werden donderdag voor het eerst verhandeld in New York.

Verder waren er handelsupdates van een flink aantal bedrijven. Zo gaven industrieconcern Honeywell (plus 3 procent), uitzender Manpower (plus 4 procent), verfproducent PPG (plus 2 procent) en aluminiumconcern Alcoa (min 7 procent) een kijkje in de boeken.