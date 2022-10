NOC*NSF luidt noodklok: sportclubs met sluiting bedreigd door extreem hoge energiekosten

Dat zegt sportkoepel NOC*NSF. „We doen een dringend appel op gemeenten om voor de korte termijn de deuren van de sport open te houden, bijvoorbeeld door een noodfonds in te stellen”, zegt directeur Marc van den Tweel. De nood is soms zo acuut dat niet gewacht kan worden op de steun waar het kabinet aan werkt, aldus NOC*NSF.

In een vrijdag verstuurde brandbrief aan minister Conny Helder van Sport spreekt de directeur zijn ’grote zorgen’ uit. De sportkoepel ziet met lede ogen aan dat contributies moeten worden verhoogd waardoor ’de financiële toegankelijkheid’ van sport ’in gevaar’ komt, zo staat in de brief.

Gemeenten zijn positief over de inzet van het kabinet om met steun te komen, zegt André de Jeu, directeur van Vereniging Sport en Gemeenten. „Maar de druk is hoog en we hebben niet veel tijd.” Volgens De Jeu is het ondenkbaar dat gemeenten dit zelf oplossen omdat er veel andere financiële zorgen zijn, zoals met opvang van asielzoekers en jeugdzorg: „Dit stelt gemeenten voor duivelse dilemma’s.”