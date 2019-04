DowDupont geeft weer winstalarm

Midland - Chemiereus DowDupont geeft voor de tweede keer in korte tijd een waarschuwing over zijn kwartaalresultaten. De omzet en winst van de landbouwdivisie vallen als gevolg van overstromingen in het Amerikaanse Midwesten nog lager uit dan verwacht. Eind maart gaf het concern ook al een winstalarm wegens noodweer.