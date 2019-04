Beursdebutant Zoom krijgt bij start in VS vleugels

Zoom de in 2011 opgerichte leverancier van videoconferencing uit San José, had tegen een emissieprijs van $36 per aandeel een notering heeft gekregen op de techbeurs Nasdaq onder de tickernaam $ZM.

Het is overigens een van de weinige winstgevende bedrijven die naar de beurs trekt. Zoom is inmiddels goed voor 20 miljard videoverbindingen per jaar.