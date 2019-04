Belastingdienst voldoet nog altijd niet aan privacywet

In zijn eigen halfjaarsrapportage meldt de Belastingdienst dat het nog altijd niet lukt om aan alle maatregelen van de AVG te voldoen. Vooral het verwijderen van de oude gegevens is een probleem. „Dat is veel handmatig werk”, probeert staatssecretaris Snel (Financiën) te verklaren waarom het niet lukt. „Het gaat om honderden miljoenen documenten.”

De AVG werd op 25 mei in 2018 ingevoerd. Toen werd al duidelijk dat de Belastingdienst die deadline niet zou gaan halen. De staatssecretaris meldde destijds aan de Tweede Kamer een jaar na invoering, op 25 mei van dit jaar, alsnog aan de privacyregels te willen voldoen. Maar dat blijkt nu ook al te veel gevraagd te zijn. Een nieuwe deadline wil Snel desgevraagd niet noemen.

Handhaven

Dat roept ook de vraag in de hand of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), toezichthouder op de AVG, gaat handhaven bij de Belastingdienst. In een reactie laat een woordvoerder van AP weten niet specifiek op deze casus in te kunnen gaan. Hij wijst er wel op dat de toezichthouder al heeft ingegrepen op het dossier van ondernemers die hun burgerservicenummer in het btw-nummer hebben zitten.

In dat dossier werd de fiscus op de vingers getikt door de autoriteit omdat het om een privacyschendig gaat. Vanaf begin komend jaar moeten ondernemers een nieuw btw-nummer hebben, besloot de toezichthouder.

„Deze zaak wijst erop dat we wel ingrijpen”, laat de AP-woordvoerder weten. Of de toezichthouder in de AVG-zaak ook zijn tanden gaat laten zien, kan hij niet zeggen. „Maar ik kan niet uitsluiten dat we op andere gebieden ook niet zullen nalaten om in te grijpen.”

Achterstand bezwaren

In de rapportage van de fiscus stond ook een update over de achterstand die de Belastingdienst heeft bij het behandelen van bezwaren. In ongeveer een kwart van de gevallen lukt het niet om dat binnen de vereiste tijd van zes weken te doen.

Het was al bekend dat er een flinke achterstand was in de eerste helft van het afgelopen jaar en dat blijkt in de rest van 2018 niet beter te zijn geworden. Bij bezwaren van burgers over hun inkomstenbelasting, wordt er in bijna 30% van de gevallen niet op tijd geantwoord door de fiscus. Voor de bezwaren van bedrijven tegen de btw-aangifte gold dat bijna een kwart te laat behandeld werd.

De achterstand is veroorzaakt door een gebrek aan personeel, schrijft de fiscus. Om daar wat aan te doen worden er nieuwe mensen aangenomen bij de fiscus. En in de tussentijd zijn er ook uitzendkrachten aan het werk om de achterstand weg te werken. De Belastingdienst hoopt dat de maatregelen er vanaf eind dit jaar voor zorgen dat de voorraad onbehandelde bezwaren kleiner wordt.