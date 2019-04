Brill tevreden over begin 2019

Er werden geen concrete cijfers gemeld in het handelsbericht van Brill. De onderneming zei verder dat de kosten zich ontwikkelden zoals verwacht, waaronder gerealiseerde besparingen door het vorig jaar ingezette verbeteringsprogramma. Daarnaast werd vooruitgang geboekt met uitbreiding van zijn journal-portefeuille.

Brill geeft zo vroeg in het jaar nog geen concrete prognose voor de resultaten in het gehele jaar. Het bedrijf wil een dividend uitkeren van 0,85 euro per aandeel in contanten.