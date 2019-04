Jaarverlies voor Lavide

In januari werd bekend dat Lavide een nieuwe naam gaat krijgen, naar aanleiding van de benoeming van Salar Azimi tot topman van het bedrijf. Volgens een verklaring was 2018 een zwaar jaar ,,waarin rechtszaken, koerswijzigingen, personele mutaties en het verlies van de controlerend accountant Grant Thornton wegens capaciteitsproblemen een donkere deken trok over de holding''.

Lavide stopt met kinderopvang. In het beursfonds worden nu verschillende activiteiten opgenomen, zoals bijvoorbeeld Hotel De Elderschans in Aardenburg, samen met de exploitatie en alle omliggende gronden; Hotel Du Commerce in Oostburg, Partyschip The Lambo en voetbalclub Koninklijke Patro Eisden in Maasmechelen.

Verkoop dochterondernemingen

Uiterlijk 30 april zal de aandeelhoudersvergadering worden uitgeroepen, welke plaats zal hebben op 20 juni in Utrecht. Naast het jaarverslag zullen onder meer de volgende onderwerpen worden geagendeerd: statutenwijziging Lavide Holding en goedkeuring verkoop dochters Velizo en Heemhuys aan De La Rambelje.

Mocht de vergadering niet met bovengenoemde verkoop instemmen, dan heeft Lavide de plicht om per direct de beëindiging van het dienstverband met oud-bestuurder Annette Franken terug te draaien tegen dezelfde loonvergoeding als in 2018 zonder restitutie van de ontslagpremie tot 23 juli 2020.

Lening terugbetaald

Verder blijkt dat voormalig bestuurder Vincent Poorter zijn achtergestelde lening van 207.500 euro in cash terugbetaald heeft gekregen: 107.500 euro cash en 100.000 euro als onderdeel van de verkoop van Velizo en Heemhuys.