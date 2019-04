Oud-topman: particulieren wilden belang KLM

Het belang in de luchtvaartgroep had zo'n 250 miljoen euro moeten kosten. Het plan had steun van de topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM in die tijd Jean-Cyril Spinetta en van toenmalig minister van financiën Jan Kees de Jager. Uiteindelijk viel het kabinet en blokkeerde diens opvolger, minister Jeroen Dijsselbloem het plan.

Onlangs nam de Nederlandse overheid zélf een groot belang in Air France-KLM van 14 procent. Hartman gelooft niet dat dat nodig was omdat de positie van Schiphol gevaar zou lopen. ,,Schiphols positie is sinds het samengaan van KLM en Air France alleen maar versterkt."