'Grootaandeelhouder: bod op Binck te laag'

Fentener van Vlissingen heeft via zijn investeringsmaatschappij Boron een belang van 6 procent in BinckBank. Aandeelhouders mogen zich dinsdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uitspreken over het bod ter waarde van 424 miljoen euro.

In december kondigde Saxo aan BinckBank over te willen nemen. De overname wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur en commissarissen van BinckBank. Zij raden de aandeelhouders aan in te stemmen met het bod van Saxo. De ondernemingsraad van BinckBank adviseert onvoorwaardelijk positief.