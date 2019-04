Europese Beurzen dicht op Goede Vrijdag

Volgende week is de agenda goed gevuld met veel bedrijven die met kwartaalupdates komen. Zo openen in Amsterdam onder meer AkzoNobel, Heineken en Randstad de boeken. Elders in Europa staan onder meer de grote banken Credit Suisse, UBS, RBS en Deutsche Bank op de rol. In de VS wordt onder meer uitgekeken naar cijfers van Boeing, Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon, Intel en Coca-Cola.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de plus op 569,61 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 825,12 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit. Londen verloor 0,2 procent.

De euro was vrijdagochtend 1,1243 dollar waard, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.