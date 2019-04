Duitse diensten Takeaway samengevoegd

Delivery Hero voerde in Duitsland de merken Pizza.de, Lieferheld en Foodora. De websites zijn nog actief, maar verwijzen door naar Lieferando.de, de site waarmee Takeaway.com al langer in Duitsland actief is.

Takeaway.com biedt nu maaltijdbesteldiensten aan in 39 Duitse steden. De Duitse markt wordt in de sector gezien als een belangrijke groeimarkt. Takeaway.com was er dan ook in een ferme concurrentiestrijd verwikkeld met Delivery Hero.