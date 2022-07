ABN Amro levert Duitse bankvergunning in

Met de juridische fusie tussen ABN Amro Bank en Bethmann Bank hoopt de Nederlandse bank efficiënter, oftewel goedkoper te kunnen werken. In 2019 fuseerde ABN Amro Bank om die reden al eens met de ABN Amro Group. Hierdoor hoefde de bank minder risicokapitaal opzij te houden en konden administratieve systemen worden samengevoegd. Datzelfde moet mogelijk worden als Bethmann Bank eind dit jaar juridisch onder de paraplu van ABN Amro Bank valt.

Desgevraagd laat ABN Amro weten dat het ook de Duitse bankvergunning van het in 1748 opgerichte Bethmann Bank gaat inleveren bij de Duitse toezichthouder. ,,De business en activiteiten van Bethmann gaan echter onverminderd en ononderbroken door onder de vergunning van de ABN Amro Frankfurt-divisie, onder de merknaam Bethmann Bank. Ook na de fusie hebben we dus een vergunning om zaken te doen in Duitsland”, benadrukt de woordvoerder.

Via de Nederlandse bankvergunning mag ABN Amro in heel Europa bankdiensten aanbieden. Of ook de bankvergunning in Frankrijk van de private bank Neuflize OBC wordt ingeleverd kon de bank niet direct zeggen. Eind 2020 werd het hoofdkantoor in Parijs al verkocht, voor ongeveer €170 miljoen. Een jaar later ging ook het iconische hoofdkantoor van ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas voor €765 miljoen de deur uit. De bank wil verhuizen naar de Bijlmer.