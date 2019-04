Klimaatprotest bij Haags kantoor Shell

Den Haag - Enkele tientallen klimaatactivisten demonstreren vrijdagochtend bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een deel van de groep heeft zichzelf vastgelijmd aan de deuren bij de ingang. Op de ramen zijn leuzen geschreven, op de grond liggen mensen in bodybags en op de trappen ligt nepbloed. ,,We willen de ingang voor langere tijd bezet houden'', zegt een woordvoerder van de demonstranten.