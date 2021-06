Animo bij Mexicaanse miljardair maakt einde aan duikvlucht bitcoin

Op cryptoplatform Coindesk kreeg de bitcoin er er rond 21.30 uur (Nederlandse tijd) 5,5% bij naar $36.331 Vorige week zakte de digitale munt nog weg tot onder de $30.000.

Bij de flinke veerkracht van de bitcoin droeg de Mexicaanse miljardair Ricardo Salinas Pliego een steentje bij. De oproep van eigenaar en oprichter van Grupo Salinas, een Mexicaans conglomeraat, aan zijn bijna 1 miljoen volgers op Twitter om de digitale munt te kopen, gaf een flinke steun in de rug aan de cryptomunt. Daarnaast gaf hij aan dat de lokale bank Banco Azteca, dat ook onder zijn conglomeraat valt, als eerste in Mexico de bitcoin voor klanten wil gaan accepteren.

Consumentenkrediet

De Mexicaanse miljardair, de op twee na rijkste in het Noord-Amerikaanse land, heeft een vermogen van $15,8 miljard. Zijn conglomeraat omvat naast een lokale bank ook een televisienetwerk, consumentenelektronica en een voetbalclub. Het aanbieden van consumentenkrediet voor goederen is een andere activiteit bij zijn imperium. Vorig jaar was Salinas Pliego al actief met het beleggen in de bitcoin. In totaal werd 10% van zijn liquide portefeuille in de digitale munt gestopt.

In de voorbije week moest de bitcoin nog fors terrein prijsgeven. De hardere aanpak van de makers van cryptomunten in China werkte een verkoopgolf in de hand. Financiële instellingen werden in het Aziatische land ook aam banden gelegd om bitcoin en andere digitale munten te verschaffen aan klanten.

Heeft het nog zin om bitcoin te kopen? Dat bespreken onze DFT-verslaggevers in de podcast ‘Kwestie van Centen’: