Column: Europa en de uitrol van 5G

Dat creëert een enorme behoefte aan kleinere chips en heel snelle communicatielijnen. Er wordt een nek-aan-nekrace verwacht tussen de Verenigde Staten en China. Wie zal het eerst zijn netwerken op grote schaal operationeel hebben?

Boycot

Afgelopen november riepen de Verenigde Staten op tot een boycot van het Chinese Huawei, een van de drie grote spelers op het gebied van de mobiele infrastructuur. In het kielzog van de Amerikanen volgden Australië en Japan. Het Verenigd Koninkrijk lijkt nog te twijfelen. De Verenigde Staten maken zich zorgen over de spionagemogelijkheden die de apparatuur van Huawei zou bieden aan de Chinese autoriteiten. Dat wordt door Huawei zelf ten stelligste ontkend. Maar alleen al het feit dat de mogelijkheid tot spionage bestaat maken de Verenigde Staten heel nerveus. Er is de Amerikanen alles aan gelegen de weg van de Chinezen naar technologische dominantie te blokkeren.

Drie grote spelers

Er zijn drie grote spelers actief in de markt voor telecomapparatuur; Huawei, Nokia en Ericsson. Wanneer een van de drie op een zwarte lijst wordt geplaatst zou dat voor de andere twee positieve gevolgen moeten hebben. De realiteit is echter weerbarstiger. De jaarcijfers die Nokia rapporteerde gingen namelijk vergezeld met uiterst voorzichtige vooruitzichten wat betreft de resultaten voor de rest van het jaar. Waarom kan Nokia tot op heden niet echt profiteren van de controverse rond zijn Chinese concurrent? Daar zijn verschillende redenen voor.

De nieuwe 5G-technologie wordt namelijk gebouwd bovenop de al bestaande netwerken voor 4G. In Europa zitten die vol met producten van Huawei. Daarom ligt het hier niet erg voor de hand om Huawei in de ban te doen en over te stappen naar bijvoorbeeld Nokia of Ericsson. Het vervangen van de bestaande apparatuur kost niet alleen veel tijd maar is ook heel kostbaar. Het zou Europa op het gebied van 5G en alles wat er mee samenhangt op grote achterstand zetten.

In de Verenigde Staten dan?

In de Verenigde Staten ligt dat anders. Daar is Huawei al jaren ongewenst en is het uitsluiten van de Chinese gigant voor 5G minder ingrijpend. De Amerikaanse netwerken voor 4G zijn vooral gebouwd op apparatuur van Nokia en Ericsson. Het probleem voor deze laatste twee is echter dat de landen die Huawei tot persona non grata hebben uitgeroepen nou niet direct de landen zijn die vooroplopen met 5G. De werkelijke oplopers zijn Zuid-Korea, Japan, China en de Scandinavische landen. Op de achtergrond speelt bovendien dat sommige telecombedrijven de apparatuur van Huawei technisch superieur vinden.

Nokia heeft zich tot op heden niet uitgelaten over een eventuele Chinese spionagedreiging. Hoewel de onderneming op het eerste gezicht baat heeft bij de Amerikaanse ban is de werkelijkheid genuanceerder. Zo heeft Nokia belangrijke fabrieken in China. De Chinezen moeten dus te vriend gehouden worden. Andersom geldt dat laatste overigens ook. Het is onwaarschijnlijk dat China de weg naar 5G helemaal alleen zonder westerse hulp zal inslaan. Zoals met alles kijken de Chinezen graag toe hoe westerse technologiebedrijven te werk gaan. Voor Nokia is er dus ruimte op de Chinese markt.

Dilemma

De Europese overheden staan voor een dilemma. Enerzijds is er het Amerikaanse dreigement met sancties wanneer er voor Huawei gekozen wordt. Anderzijds bestaat het risico achterop te raken in deze technologische oorlog en te moeten kiezen voor een veel duurdere optie. Want Huawei is voor

Europa de goedkoopste oplossing. Door met geld te strooien lijkt de Chinese bouwer van telecomapparatuur Europa aan haar kant te krijgen.

De keuze voor 5G-apparatuur lijkt vooral een politieke te worden. Je zou zelfs kunnen stellen dat grotendeels bepaald gaat worden hoe de wereld er de komende decennia uit gaat zien en wie er aan de touwtjes gaat trekken. Voor beleggers is het dilemma niet minder groot. Nokia, Ericsson of misschien Samsung? Nou ja, Huawei is in ieder geval niet beursgenoteerd.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.