Vrouwen beter beoordeeld door simpel trucje

De Harvard Business Review bericht over een simpele truc die ervoor zorgt dat dit genderverschil wegvalt. Bij een universiteit in Amerika besloot men op een gegeven moment om studenten niet langer te vragen hun docenten te beoordelen met een cijfer van 1 tot 10, maar met een cijfer tussen 1 en 6. Waar bij het cijfersysteem tussen 1 en 10 duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar waren, ook als de docenten exact dezelfde lessen gaven, viel dit verschil helemaal weg toen men overstapte op 1 tot en met 6.

Perfectie

De theorie is dat veel mensen het cijfer 10 associëren met perfectie. En onbewust hebben ze het idee dat alleen mannen perfect werk kunnen afleveren. Bij een score van 6 op een schaal van 6 is die associatie met perfectie er niet, die score wordt gegeven voor iets dat gewoon ’heel goed’ is.

Voor een onderzoek dat in de American Sociological Review is gepubliceerd werd de proef op de som genomen. Vierhonderd studenten kregen hetzelfde onderzoek onder ogen. Bij de helft stond er John Anderson boven, bij de anderen Julie Anderson. John kreeg vaker een 10/10 van studenten dan Julie. Maar beiden kregen even vaak een 6/6. De prestaties van John werden ook eerder ’briljant’ of ’uitzonderlijk’ genoemd. Bij Julie gebruiken studenten eerder termen als ’erg goed’.