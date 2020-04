Uitval vakbeurzen door coronacrisis treft RELX

Dat maakte RELX bekend in een handelsbericht over het eerste kwartaal. Vanwege de grote onzekerheid rond die activiteiten is het volgens de onderneming niet mogelijk om voor dit jaar met een prognose voor de resultaten te komen.

De divisie Exhibitions van RELX, waar vakbeurzen onder vallen, was vorig jaar goed voor 16 procent van de omzet. Vanwege de coronacrisis worden dat soort evenementen geschrapt of uitgesteld naar later dit jaar. RELX is bezig in de kosten te snijden bij deze activiteiten.

Bij andere divisies van RELX was er in het eerste kwartaal een beperkte impact van de crisis te zien. Het gaat bijvoorbeeld om informatie op het gebied van wetenschap en juridische en medische publicaties. RELX sluit niet uit voor het hele jaar er wel een impact van de viruspandemie te zien zal zijn op deze onderdelen.