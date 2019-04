Google gaat mensen nu ook al helpen een baan te vinden. Ⓒ Reuters

Amsterdam - Een zoekmachine die voor jou bepaalt welke baan het best bij je past. Sterker nog: een zoekmachine die nadenkt over of jij toe bent aan een carrièreswitch. Onrealistisch? Absoluut niet! Over een paar maanden kunnen we namelijk Google for Jobs in Nederland verwachten.