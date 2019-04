Column: Fiscus profiteert van halalhypotheek

Streng religieuze moslims sluiten liever geen normale hypotheek af. Beeld ter illustratie. Ⓒ Foto Michel van Bergen

Een (streng) gelovige christen, jood of moslim mag geen geld verdienen met geld. Dus geen rente vragen op een lening. Maar ook mag er geen rente betaald worden. Dit verbod staat in de Torah bekend als Ribbit en in de Koran als Riba.