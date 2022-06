De Kwestie

’Met dit kabinet blijven we problemen houden in onze energievoorziening’

Nu Russisch gas het land niet meer binnenkomt, zegt de regering de energiesituatie goed in de gaten te houden. Daar geloven de reageerders van De Kwestie weinig van. „Met de huidige regering moet je je niet alleen zorgen maken over de komende winter, maar moet je je over alles zorgen maken.”