Dollar slaat euro en yuan van zich af

Dat constateert de belangrijkste valuta-expert Georgette Boele van ABN Amro Economisch Bureau op basis van onderzoek naar de markt.

De dollar ligt wel onder vuur. Al langer wordt getwijfeld of de dollar wel de dominante munt kan blijven.

De onder president Trump verdubbelde staatsschuld is daarbij een verzwakt fundament geworden onder de greenback waarmee wereldwijd nog altijd alle grote transacties in bijvoorbeeld grondstoffen worden afgerekend.

In 2016 kwam bij alle deals in 88% van de gevallen de dollar als betaalmunt op tafel, ook ver buiten de Verenigde Staten zelf.

Peking, de grootste bezitter van pakken dollars buiten China, heeft enkele jaren geleden echter formeel afgekondigd zijn dollarposities te verkleinen. De tweede economie vangt dit verlies aan waarde onder andere op met aankopen van goud.

Euro haakt af

De invloed is onder centrale banken tanende. Van alle monetaire reserves is 62% nog in dollars gestald, maar dat is sinds 2013 niet zo laag geweest.

Desondanks is de dollar nog absoluut dominant en blijft dat ook, concludeert Boele die alle valutastromen doorzocht.

Geen financiële markt is de komende jaren zo goed ontwikkeld als de Amerikaanse, beschrijft zij het voordeel. Bovendien heeft zijn centrale bank nog altijd het meeste krediet wereldwijd. De ECB en de Chinese centrale bank kunnen daarin niet concurreren.

Ooit kwam de euro als serieuze concurrent om als meest dominante munt de wereldmarkt te leiden in de buurt. Maar de enorme crisis in de jaren 2011 en 2012 en de val van de eurozonemunt baren financiële markten nog altijd zorgen.

Yuan te zwak

„Het is onwaarschijnlijk dat de euro de komende jaren de rol van de dollar kan vervangen”, stelt Boele.

De Chinese yuan neemt als munt van de tweede economie ter wereld wel snel aan belang toe. Het is voor het eerst ook toegelaten tot het mandje met reservemunten, de SDR.

Maar de yuan wordt nog altijd veel te weinig verhandeld wereldwijd om de komende jaren de dollar naar de troon te kunnen steken, concludeert Boele. De dollar doorstaat ook komende jaren alle aanvallen op zijn leiderschap.

