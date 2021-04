Belegger neemt winst op vlak Damrak

De AEX noteert rond 09:45 uur 0,1% verlies bij 712,56 punten. De index boekte donderdag een record en sloot 0,5% hoger tot 713,38 punten. De AMX staat 0,1% hoger bij 1045,1 punten.

De Britse FTSE-index en Duitse DAX houden 0,2% verlies, de Franse CAC 40 blijft liggen.

Frankrijk meldt dat zijn industriële productie in februari met 4,7% is gedaald op maandbasis. In januari steeg die met 3,2% en met 3,3% daarvoor. Ook de Duitse industrie daalde: zij lag in februari 1,6% lager dan in januari, terwijl op een groei van 1,1% gerekend was.

Azië sloot verdeeld. In China steeg de index voor consumentenprijzen met 0,4% op jaarbasis, na 0,2% daling de maand ervoor. De Chinese producentenprijzenindex steeg met 4,4% afgezet tegen vorig jaar, het vorige maandcijfer toonde 1,7% groei.

Zuid-Korea, een basis van de grote Aziatische chipsector, meldt dat het land de ingevoerde beperkingen om het coronavirus in te dammen met drie maanden verlengt. Japan overweegt volgens lokale media eveneens nieuwe lockdowns.

’Inflatie beteugelen’

In New York staan de futures voor opening van de beurzen om 15.30 een fractie hoger. De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,2% hoger, de S&P 500 boekte een record.

Beleggers reageren op woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die herhaalde dat de inflatieverwacht in de markt nog beperkt is, en dat de Fed voldoende instrumenten heeft en zal inzetten om snel opflakkerende inflatie te beperken.

De Amerikaanse 10-jaarsrente staat 4 basispunten hoger bij 1,670%. De dollar staat licht hoger tegen de euro bij $1,1893.

Unilever achteruit

Bij de hoofdfondsen staat supermarktketen Ahold Delhaize 1,4% lager, voeding- en levensmiddelenleverancier Unilever daalt 0,8%.

Het meeste volume zit in telecombedrijf KPN (-0,7%) nadat de Wall Street Journal gewag maakte van een overnamebod door private equity. Zakenbanken pasten hun belang aan: JPMorgan Chase bezit een kapitaalbelang van 5,62% tegen 3,46% eerder.

Techfonds Prosus gaat nog eens 0,8% achteruit na de verkoop van 2% belang in internetbedrijf Tencent dat rond €12,5 miljard opleverde.

Bij de winnaars noteert halfgeleider ASMI 2,5% toename op de borden. Zakenbank JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel fors, van €210 naar €315 bij een onveranderd ’overwoge’-advies. De analist ziet het Almeerse bedrijf als favoriet in zijn sector bij de middelgrote concerns, mede dankzij grote investeringsplannen.

Chipmachinemaker ASML wint 0,6%. Zijn Taiwanese klant chipfabrikant TSMC meldde een recordomzet in het eerste kwartaal. De chemicaliënleverancier IMCD stijgt 1,4%.

ABN Amro stijgt 0,7%. Volgens het FD is een schikking na het witwasonderzoek bij de bank nabij.

Bank ING en uitzender Randstad gaan 0,8% vooruit en Aegon plust met 0,7%.

AMG fors lager

Bij de middelgrote fondsen staat de leverancier van zeldzame metalen AMG 4,5% in het rood. Het plaatste, met korting tot €32,50 per stuk, ruim 3,1 miljoen nieuwe aandelen in de markt en haalde €100 miljoen op. AMG zegt het kapitaal te gebruiken om zijn projecten binnen Clean Energy Materials te versnellen.

Biotechfondsen Galapagos (+1,3%) en Gilead meldden donderdag Gileads aandeelhouderspositie te verlengen tot 2024 voor 16,7 miljoen aandelen.

Aan de andere kant wint Air France KLM 3,2%.

SBM Offshore gaat ex-dividend.

