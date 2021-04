Voeding en KPN houden AEX in toom; goed werk Randstad

De AEX noteert rond kwart voor vier fractioneel lager een stand van 712,8 punten. De index boekte donderdag nog een record De AMX staat nipt hoger bij 1045 punten.

Elders in Europa was er ook beweging. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 schommelden rond de slotstanden van een dag eerder.

Uit Amerika kwam naar buiten dat de zogeheten producentenprijsindex hoger uitkwam dan vooraf werd verwacht. Dat versterkte het beeld van een verder aantrekkende inflatie in de VS. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, is deze opgaande beweging een bron van zorg voor beleggers. „Zeker als je nagaat dat de Amerikaanse economie op weg is om krachtig te gaan herstellen aangezwengeld door het omvangrijke steunpakket van Biden.”

Van de Groep kijkt verder uit naar de komende stroom aan resultaten uit het bedrijfsleven. Amerikaanse banken geven daarbij volgende week het startsignaal. „Banken krijgen vanuit twee kanten de wind in de rug. In de eerste plaats door de aantrekkende rente en daarnaast door het goede beursklimaat en de grote animo bij bedrijven om naar de beurs te gaan. Verder is het niet uitgesloten dat de banken in de nabije toekomst de ophoging van de stroppenpot weer gaan teruggeven.”

Na de krachtige opmars van de koersen in Amsterdam zijn er enige beren op de weg die nog roet in het eten kunnen gooien, stelt Van de Groep. „De tekorten bij grondstoffen gaat op enig moment voor een kink in de kabel zorgen bij een aantal sectoren. Daarnaast is het goed als belegger om de inflatieontwikkeling scherp in de gaten te houden die vooral techfondsen kan gaan raken.”

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers vooral in afwachting zijn van de start van het nieuwe cijferseizoen dat in de VS vanaf volgende week al losbarst met onder meer de prestaties van de Amerikaanse grootbanken. „De verwachtingen van analisten zijn flink opwaarts bijgesteld, dus er is ruimte voor teleurstelling gelet op de hard opgelopen waarderingen. Ik kijk vooral uit naar de vooruitzichten die bedrijven naar buiten brengen doordat er wordt gerekend op flink enthousiasme voor de komende kwartalen.”

’Inflatie beteugelen’

Handelsspanningen tussen de VS en China lopen op. Washington heeft zeven nieuwe Chinese technologiebedrijven op zijn zwarte lijst gezet, opnieuw vanwege zorgen over schenden van de Amerikaanse nationale veiligheid.

Beleggers reageren ook op woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die herhaalde dat de inflatieverwachting in de markt nog beperkt is, en dat de Fed voldoende instrumenten heeft en zal inzetten om snel opflakkerende inflatie te beperken.

KPN achteruit

KPN staat nog steeds onder druk met een verlies van 1,9% door de afgenomen overnamefantasie nadat eerder deze week het aandeel flink aantrok vanwege speculatie over interesse vanuit private equity. Zakenbanken pasten hun belang aan: JPMorgan Chase bezit een kapitaalbelang van 5,62% tegen 3,46% eerder. Volgens Schutte is het ongewenst dat een vitaal bedrijf als KPN met zijn infrastructuur in buitenlandse handen zou komen. Ook wijst hij er op dat het Nederlandse telecomfonds met de bescherming aardig is dichtgetimmerd.

Techfonds Prosus gaat nog eens 0,8% achteruit na de verkoop van 2% belang in het Chinese internetbedrijf Tencent dat rond €12,5 miljard opleverde.

Ahold Delhaize zit eveneens in de achterhoede en koerst 0,9% lager. Unilever moest ook 0,9% afstaan.

Bij de winnaars noteert halfgeleider ASMI 1,3% hoger. Zakenbank JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel fors, van €210 naar €315 bij een onveranderd ’overwogen’-advies. De analist ziet het Almeerse bedrijf als favoriet in zijn sector bij de middelgrote concerns, mede dankzij grote investeringsplannen.

Randstad is de nieuwe koploper. Beleggers zetten de uitzender 2,1% hoger.

Chipmachinemaker ASML wint 0,6%. Zijn Taiwanese klant chipfabrikant TSMC meldde een recordomzet in het eerste kwartaal. De chemicaliënleverancier IMCD stijgt 1,4%.

AMG fors lager

Bij de middelgrote fondsen dook de leverancier van zeldzame metalen AMG 4,4% in het rood. Het plaatste, met korting tot €32,50 per stuk, ruim 3,1 miljoen nieuwe aandelen in de markt en haalde zo €100 miljoen op. AMG zegt het kapitaal te gebruiken om zijn projecten binnen de tak Clean Energy Materials te versnellen.

Galapagos krijgt er 1,3% bij na de melding van partner Gilead om zijn aandeelhouderspositie in het Nederlandse biotechfonds te verlengen tot 2024.

Air France wint KLM 2,3%. De luchtvaartcombinatie houdt de wind in de rug door het toegenomen vertrouwen bij beleggers dat het financieel weer de goede kant opgaat met de nieuwe steun van de Franse Staat. Aperam pheeft de koppositie stevig in handen. Het gespecialiseerde staalconcern dikt 4% aan.

ABN Amro is een goede tweede met een stijging van 2,5%. Volgens het FD is een schikking na het witwasonderzoek bij de bank nabij.

