Nintendo mag China gaan veroveren

Voor beleggers op de beurs van Tokio was dat vrijdag het beste nieuws rond Nintendo sinds het grandioze succes van Pokémon Go, in de zomer van 2016. Het aandeel won in één dag bijna 14%.

Volgens analisten kan China een reddingsboei zijn voor de Switch, die drie jaar na zijn introductie een beetje sleets begon te raken. In China gebruiken de meeste gamers nog telefoons of computers in speciale gamecafés. Een spelcomputer die je in je hand kunt houden is voor de ruim 1 miljard inwoners van de volksrepubliek zo goed als nieuw. Analisten denken dat de productie van de Nintendo Switch met wel 20 tot 30% kan toenemen.

Het Chinese concern Tencent heeft toestemming gekregen om de Switch op de markt te brengen met een testversie van ’New Super Mario Bros. U Deluxe’. Dat spel is in Japan, Europa en Amerika al even op de markt.