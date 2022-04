Boskalis haalt containers van Ever Forward

Het 334 meter lange containerschip kwam drie weken geleden van vast te liggen buitende vaargeul in de Chesapeake Bay na het verlaten van de haven van Baltimore en ligt sindsdien onwrikbaar. Voor de berging is de firma Smit-Donjon ingehuurd. Dat is een samenwerkingsverband van Boskalis-dochter Smit en het Amerikaanse Donjon. Boskalis werd vorig ook al door Evergreen in de arm genomen om de Ever Given vlot te trekken toen het schip het Suezkanaal blokkeerde. Diverse pogingen het schip weer los te krijgen, zijn inmiddels mislukt.

Door zo’n vijfhonderd containers van het schip te halen hopen de bergers dat het makkelijker wordt om het schip, dat muurvast ligt, weer vlot te krijgen. Deze week zou dan een poging gedaan om de Ever Forward uit de modder te trekken. In tegenstelling tot de Ever Given ligt het schip in Chesapeake Bay niet zodanig in de weg dat het een blokkade vormt voor andere vaartuigen.